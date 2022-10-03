В Федерации бобслея России назвали причину пропуска сбора в Китае

Сборная России по бобслею и скелетону не поедет в этом сезоне на тренировочный сбор в Китай по причине того, что олимпийская трасса в Яньцине временно закрыта. Об этом ТАСС в понедельник рассказал президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.
"После домашней Олимпиады Китай претендовал на проведение этапов Кубка мира, но, по моей информации, как минимум в ближайший сезон этого не будет. Поэтому в настоящее время эта трасса законсервирована, там сейчас не проходят соревнования и тренировки", - ответил Пегов на вопрос, планирует ли сборная России до конца года поехать на сбор в Китай.
"Китайская трасса - самая современная в мире, но, по моему мнению, она может быть востребована только в том случае, если одновременно будут функционировать олимпийские треки в японском Нагано и южнокорейском Пхёнчхане. Если старты будет принимать только Китай, то это будет очень дорогим удовольствием, с точки зрения логистики", - добавил собеседник ТАСС.
В феврале 2022 года на трассе в Яньцине проходили олимпийские соревнования по санному спорту, бобслею и скелетону.