В Федерации бобслея России назвали причину пропуска сбора в Китае

"После домашней Олимпиады Китай претендовал на проведение этапов Кубка мира, но, по моей информации, как минимум в ближайший сезон этого не будет. Поэтому в настоящее время эта трасса законсервирована, там сейчас не проходят соревнования и тренировки", - ответил Пегов на вопрос, планирует ли сборная России до конца года поехать на сбор в Китай.