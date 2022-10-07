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6 часов назад

FIDE может допустить до международных турниров детские и паралимпийские сборные России

ТАССиещё 1

Международной шахматной федерации (FIDE) провели предварительные консультации по поводу возможного участия детских и паралимпийских команд России и Белоруссии в соревнованиях под эгидой организации. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник.

FIDE может допустить до турниров детские и паралимпийские сборные России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Члены совета FIDE провели предварительные консультации относительно возможного участия команд, представляющих Россию и Белоруссию, в официальных соревнованиях. Хотя общие ограничения Международного олимпийского комитета (МОК) остаются в силе, значительное число членов совета выступает за то, чтобы позволить представителям наименее защищенных групп шахматистов - игрокам с ограниченными возможностями, детям, пожилым людям - участвовать в официальных командных соревнованиях FIDE. Тем не менее продолжается дискуссия, к какой именно группе указанное разрешение должно применяться в первую очередь", - сообщил источник.

"Предполагается, что эти команды будут формироваться национальными федерациями, но выступать будут под флагом FIDE. Конкретные детали будут указываться в положениях о соревнованиях. Если решение будет официально оформлено, то российские паралимпийцы смогут выступить в рамках официальной шахматной Паралимпиады, намеченной на конец 2022 года. Итоговое решение будет принято советом FIDE по итогам формальных предложений рабочей группы", - добавил собеседник агентства.

16 марта FIDE запретила сборным России и Белоруссии участвовать в командных турнирах под эгидой организации, однако разрешила представителям этих стран играть в индивидуальных соревнованиях под флагом международной федерации.

Зимние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,ФИДЕ,
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