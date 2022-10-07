FIDE может допустить до турниров детские и паралимпийские сборные России

"Члены совета FIDE провели предварительные консультации относительно возможного участия команд, представляющих Россию и Белоруссию, в официальных соревнованиях. Хотя общие ограничения Международного олимпийского комитета (МОК) остаются в силе, значительное число членов совета выступает за то, чтобы позволить представителям наименее защищенных групп шахматистов - игрокам с ограниченными возможностями, детям, пожилым людям - участвовать в официальных командных соревнованиях FIDE. Тем не менее продолжается дискуссия, к какой именно группе указанное разрешение должно применяться в первую очередь", - сообщил источник.