ISU предоставил квоты российским конькобежцам на ЧЕ-2023

Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил выделение предварительных квот российским и белорусским спортсменам на чемпионат Европы 2023 года по конькобежному спорту.

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Из документа, опубликованного на сайте ISU, следует, что Россия имеет право заявить трех участников в спринтерское многоборье (2 женщины, 1 мужчина) и пять спортсменов в классическое многоборье (3 женщины, 2 мужчины).

При этом делается оговорка, что «до дальнейшего уведомления» спортсмены, представляющие федерации России и Белоруссии, не могут быть участниками международных соревнований под эгидой ISU.