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9 часов назад

Россиянам выделены предварительные квоты на ЧЕ-2023 по конькобежному спорту

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Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил выделение предварительных квот российским и белорусским спортсменам на чемпионат Европы 2023 года по конькобежному спорту.

ISU предоставил квоты российским конькобежцам на ЧЕ-2023
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из документа, опубликованного на сайте ISU, следует, что Россия имеет право заявить трех участников в спринтерское многоборье (2 женщины, 1 мужчина) и пять спортсменов в классическое многоборье (3 женщины, 2 мужчины).

При этом делается оговорка, что «до дальнейшего уведомления» спортсмены, представляющие федерации России и Белоруссии, не могут быть участниками международных соревнований под эгидой ISU.

Чемпионат Европы пройдет с 6 по 8 января 2023 года в Хамаре (Норвегия).

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