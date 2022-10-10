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1 час назад

Получивший повестку российский скелетонист избежал мобилизации

Lenta.ru

Получивший повестку российский скелетонист Владислав Марченков избежал мобилизации. Об этом он заявил РИА Новости.

Получивший повестку скелетонист избежал мобилизации
Фото: ТАССТАСС

25-летний спортсмен рассказал, что приехал 10 октября в военкомат, как ему было предписано ранее.

«Там разобрались с моим военным билетом, проверили все данные и сказали, что я под условия частичной мобилизации не попадаю», — поделился он. Скелетонист добавил, что после этого он вернулся домой.

4 октября сообщалось, что Марченков получил повестку и пришел в военкомат с вещами, но получил отсрочку. «Предоставил все необходимые документы и справки, в том числе о своей спортивной специальности и о том, что у меня жена в положении. Теперь я должен буду снова прийти 10 октября», — рассказал он.

Марченков — член сборной России и участник Олимпийских игр. В 2018 году в Пхенчхане спортсмен занял 15-е место.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Владислав Марченков,Сергей Шойгу,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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