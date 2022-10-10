Получивший повестку скелетонист избежал мобилизации

Получивший повестку российский скелетонист Владислав Марченков избежал мобилизации. Об этом он заявил РИА Новости.
25-летний спортсмен рассказал, что приехал 10 октября в военкомат, как ему было предписано ранее.
«Там разобрались с моим военным билетом, проверили все данные и сказали, что я под условия частичной мобилизации не попадаю», — поделился он. Скелетонист добавил, что после этого он вернулся домой.
4 октября сообщалось, что Марченков получил повестку и пришел в военкомат с вещами, но получил отсрочку. «Предоставил все необходимые документы и справки, в том числе о своей спортивной специальности и о том, что у меня жена в положении. Теперь я должен буду снова прийти 10 октября», — рассказал он.
Марченков — член сборной России и участник Олимпийских игр. В 2018 году в Пхенчхане спортсмен занял 15-е место.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.