Получивший повестку скелетонист избежал мобилизации

«Там разобрались с моим военным билетом, проверили все данные и сказали, что я под условия частичной мобилизации не попадаю», — поделился он. Скелетонист добавил, что после этого он вернулся домой.

4 октября сообщалось, что Марченков получил повестку и пришел в военкомат с вещами, но получил отсрочку. «Предоставил все необходимые документы и справки, в том числе о своей спортивной специальности и о том, что у меня жена в положении. Теперь я должен буду снова прийти 10 октября», — рассказал он.