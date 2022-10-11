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29 минут назад

Российских судей отказались назначить на ЧМ и ЧЕ по фигурному катанию

Lenta.ruиещё 2

В Международном союзе конькобежцев (ISU) отказались назначить российских судей на турниры в 2023 году. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Российских судей отказались назначить на ЧМ и ЧЕ по фигурному катанию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

11 октября ISU опубликовал результаты жеребьевки арбитров на международные турниры. Российские специалисты не приняли в ней участие. Они пропустят чемпионаты мира и Европы, чемпионат четырех континентов, мировое первенство по синхронному катанию среди взрослых и юниоров. Также российские судьи не будут работать на юниорском чемпионате мира.

5 августа в ISU отреагировали на идею тренера Этери Тутберидзе заморозить мировые рейтинги из-за отсутствия российских фигуристов. В федерации не поддержали это предложение специалиста, подчеркнув, что решение об отстранении сборной России принято исключительно в интересах безопасности участников и целостности соревнований.

7 июня на конгрессе ISU продлили отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

Зимние виды спорта,Этери Тутберидзе,СБОРНАЯ РОССИИ,
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