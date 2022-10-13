Силаева победила на дистанции 500 м на «Мемориале Шавырина»

Конькобежка Кристина Силаева победила на дистанции 500 м на соревнованиях «Мемориал Шавырина», которые стартовали в подмосковной Коломне.
Силаева пробежала «пятисотку» за 39,02 секунды. Ирина Кузнецова стала второй — 39,25, Елена Еранина — третьей (39,458).
Как сообщал ранее «Матч ТВ», призер Олимпийских игр в конькобежном спорте на дистанции 500 м Ангелина Голикова пропускает эти соревнования. Тренер спринтерской команды Сергей Клевченя рассказал, что Голикова пропускает этот старт по состоянию здоровья.