Силаева победила на дистанции 500 м на «Мемориале Шавырина»

Конькобежка Кристина Силаева победила на дистанции 500 м на соревнованиях «Мемориал Шавырина», которые стартовали в подмосковной Коломне.

Как сообщал ранее «Матч ТВ», призер Олимпийских игр в конькобежном спорте на дистанции 500 м Ангелина Голикова пропускает эти соревнования. Тренер спринтерской команды Сергей Клевченя рассказал, что Голикова пропускает этот старт по состоянию здоровья.