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59 минут назад

Конькобежка Силаева победила на дистанции 500 м на «Мемориале Шавырина»

Матч ТВ

Конькобежка Кристина Силаева победила на дистанции 500 м на соревнованиях «Мемориал Шавырина», которые стартовали в подмосковной Коломне.

Силаева победила на дистанции 500 м на «Мемориале Шавырина»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Силаева пробежала «пятисотку» за 39,02 секунды. Ирина Кузнецова стала второй — 39,25, Елена Еранина — третьей (39,458).

Как сообщал ранее «Матч ТВ», призер Олимпийских игр в конькобежном спорте на дистанции 500 м Ангелина Голикова пропускает эти соревнования. Тренер спринтерской команды Сергей Клевченя рассказал, что Голикова пропускает этот старт по состоянию здоровья.

Зимние виды спорта,Сергей Клевченя,Елена Еранина,Ангелина Голикова,Ирина Кузнецова,
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