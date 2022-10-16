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47 минут назад

В Дании призвали исключить россиян из международного спорта на всех уровнях

Lenta.ru

Глава Федерации спорта Дании (DIF) Ганс Наторп раскритиковал решение о допуске российской делегации до участия в генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Его слова приводит DR.

В Дании призвали исключить россиян из международного спорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наторп призвал исключить россиян из международного спорта на всех уровнях. Он подчеркнул, что если представители Олимпийского комитета России (ОКР) будут выступать на заседании генассамблеи АНОК, то Дания может устроить дипломатическую забастовку.

16 октября 11 стран выступили против участия России и Белоруссии в генассамблее АНОК, которая пройдет в Сеуле с 18 по 21 октября. Свой протест выразили делегаты из Норвегии, Швеции, Дании, Эстонии, Швейцарии, Финляндии, Исландии, Черногории, Косова, Фарерских островов и Гренландии.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления без флага.

Зимние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
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