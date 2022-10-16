В Дании призвали исключить россиян из международного спорта

Глава Федерации спорта Дании (DIF) Ганс Наторп раскритиковал решение о допуске российской делегации до участия в генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Его слова приводит DR.

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Наторп призвал исключить россиян из международного спорта на всех уровнях. Он подчеркнул, что если представители Олимпийского комитета России (ОКР) будут выступать на заседании генассамблеи АНОК, то Дания может устроить дипломатическую забастовку.

16 октября 11 стран выступили против участия России и Белоруссии в генассамблее АНОК, которая пройдет в Сеуле с 18 по 21 октября. Свой протест выразили делегаты из Норвегии, Швеции, Дании, Эстонии, Швейцарии, Финляндии, Исландии, Черногории, Косова, Фарерских островов и Гренландии.