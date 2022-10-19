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1 час назад

Россияне остались без наград АНОК за выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине

Чемпионат.comиещё 4

Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) вручила награды лучшим спортсменам зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Российские спортсмены остались без наград.

Россияне остались без наград АНОК за выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вот кто победил в соответствующих номинациях: лучшая женская команда — сборная Канады по хоккею; лучшая мужская команда — сборная Швеции по кёрлингу; лучшая смешанная команда — американские сноубордисты Линдси Джекобеллис и Ник Баумгартнер; лучшая спортсменка — китайская фристайлистка Эйлин Гу; лучший спортсмен — южнокорейский шорт-трекист Тэ Хон Хван; специальный приз выдающемуся спортсмену — нидерландский конькобежец Свен Крамер.

Напомним, Россия завоевала шесть золотых медалей на ОИ-2022. Александр Большунов выиграл скиатлон и марафон, Анна Щербакова — женское одиночное катание; также были выиграны обе лыжные эстафеты и командные соревнования в фигурном катании.

Зимние виды спорта,Ник Баумгартнер,Свен Крамер,Александр Большунов,Анна Щербакова,
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