Россияне остались без наград АНОК за выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине

Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) вручила награды лучшим спортсменам зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Российские спортсмены остались без наград.

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Вот кто победил в соответствующих номинациях: лучшая женская команда — сборная Канады по хоккею; лучшая мужская команда — сборная Швеции по кёрлингу; лучшая смешанная команда — американские сноубордисты Линдси Джекобеллис и Ник Баумгартнер; лучшая спортсменка — китайская фристайлистка Эйлин Гу; лучший спортсмен — южнокорейский шорт-трекист Тэ Хон Хван; специальный приз выдающемуся спортсмену — нидерландский конькобежец Свен Крамер.