Олимпийский чемпион Уайлд объяснил решение остаться в России

Олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе Вик Уайлд объяснил решение остаться в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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«Сейчас мне хочется быть здесь как никогда раньше. Потому что, пожалуй, я нужен этой стране. Как и она мне», — заявил сноубордист. Он добавил, что для него отъезд — это попытка убежать от проблем, а не способ решить их.

Уайлд также рассказал, что друзья в России несколько раз призывали его уехать из страны. «Каждый второй мой знакомый обсуждал эту тему, особенно в последний месяц», — поделился сноубордист, отметив, что понимает волнение людей, думающих о переезде.

26 апреля Уайлд раскритиковал спортсменов, выступающих за отстранение россиян от международных турниров, и назвал их глупыми. «Им кажется нормальным войти в чью-то жизнь и сказать им, что они должны делать. Отстраняя нас, они думают, что дают нам надежду», — сказал он.