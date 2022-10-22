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1 час назад

Стало известно об отказе российским лыжникам в допуске к международным турнирам

Lenta.ruиещё 20

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала российским спортсменам в допуске к международным турнирам. Об этом стало известно NRK со ссылкой на TT.

Российских лыжников не допустили к международным турнирам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отстранение будет действовать в сезоне-2022/2023.

«Получилось так, как и предполагалось. То же решение, что и раньше», — заявил член правления FIS, швед Матс Арьес.

22 сентября генеральный секретарь FIS Мишель Вион намекнул на возможное возвращение на турниры отстраненных от международных соревнований россиян. Тогда он подчеркнул, что речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях федерации и Кубках мира.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила россиян от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Зимние виды спорта,
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