Шорт-трекистка Малагич рассказала о здоровье

Призер чемпионатов мира по шорт треку Эмина Малагич рассказала «Матч ТВ», что еще как минимум месяц не сможет выходить на лед, отметив, что пока занимается учебой и работой.
Малагич пропускает первые старты сезона, 27 летняя спортсменка залечивает травму связок голеностопа.
— Мне нельзя бегать еще как минимум месяц, травма требует полноценного восстановления — не весь объем движений пока восстановлен, на это нужно время. Как нога заживет, начну ходить кататься. В первую очередь для того, чтобы получить удовольствие. Это пока главная цель, — сказала Малагич в интервью «Матч ТВ».
— Катя Ефременкова перешла в конькобежный спорт. У вас не было мысли попробовать себя на длинной дорожке?
— В феврале думала об этом. Да и в целом думала, в чем могу себя попробовать. Но сезон был тяжелый, неудачная квалификация на Олимпийские игры. Нужно время, чтобы восстановиться и понять, готова ли снова на четыре года окунуться во все это. Тем более сейчас нет понимания, допустят ли нас до следующей Олимпиады.
Малагич завоевала серебро и бронзу чемпионатов мира в эстафете, а также стала двукратной чемпионкой Европы в этом виде программы.