Шорт-трекистка Малагич рассказала о здоровье

— В феврале думала об этом. Да и в целом думала, в чем могу себя попробовать. Но сезон был тяжелый, неудачная квалификация на Олимпийские игры. Нужно время, чтобы восстановиться и понять, готова ли снова на четыре года окунуться во все это. Тем более сейчас нет понимания, допустят ли нас до следующей Олимпиады.