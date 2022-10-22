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56 минут назад

Шорт-трекистка Малагич: «Мне нельзя бегать еще как минимум месяц»

Матч ТВ

Призер чемпионатов мира по шорт треку Эмина Малагич рассказала «Матч ТВ», что еще как минимум месяц не сможет выходить на лед, отметив, что пока занимается учебой и работой.

Шорт-трекистка Малагич рассказала о здоровье
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Малагич пропускает первые старты сезона, 27 летняя спортсменка залечивает травму связок голеностопа.

— Мне нельзя бегать еще как минимум месяц, травма требует полноценного восстановления — не весь объем движений пока восстановлен, на это нужно время. Как нога заживет, начну ходить кататься. В первую очередь для того, чтобы получить удовольствие. Это пока главная цель, — сказала Малагич в интервью «Матч ТВ».

— Катя Ефременкова перешла в конькобежный спорт. У вас не было мысли попробовать себя на длинной дорожке?

— В феврале думала об этом. Да и в целом думала, в чем могу себя попробовать. Но сезон был тяжелый, неудачная квалификация на Олимпийские игры. Нужно время, чтобы восстановиться и понять, готова ли снова на четыре года окунуться во все это. Тем более сейчас нет понимания, допустят ли нас до следующей Олимпиады.

Малагич завоевала серебро и бронзу чемпионатов мира в эстафете, а также стала двукратной чемпионкой Европы в этом виде программы.

Зимние виды спорта,Эмина Малагич,
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