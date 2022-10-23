Фигуристы Морозова и Нарижный выиграли первый этап Гран-при РФ в танцах на льду

В Москве завершились соревнования танцевальных дуэтов в рамках первого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Чемпионами стали Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный. В сумме фигуристы набрали 199,57 баллов. Отметим, что для Морозов и Нарижного это первый совместный турнир. Пара стала лучшей как в ритм-танце, так и в произвольном (117,67).