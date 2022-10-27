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15 часов назад

Лев Лазарев из ЦСКА выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при России в Сочи

Чемпионат.comиещё 7

На втором этапе юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию в Сочи завершились соревнования юношей в короткой программе. Лучший результат показал ученик Сергея Давыдова москвич Лев Лазарев, который показал чистый прокат с тройным акселем.

Лев Лазарев из ЦСКА выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при России в Сочи
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Занявший второе место подопечный Артура Гачинского Николай Логинов также исполнил элемент ультра-си, но получил снижение за нарушение времени и более низкие уровни непрыжковых элементов. Третий результат у Эдуарда Карартыняна, занимающегося в группе Светланы Соколовской.

Кирилл Сарновский из «Ангелов Плющенко» не смог побороться за тройку сильнейших из-за падения с тройного акселя.

Фигурное катание. Второй этап юниорской серии Гран-при России. Сочи Юноши. Короткая программа

1. Лев Лазарев (Москва, ЦСКА) – 84,79. 2. Николай Логинов (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 77,62. 3. Эдуард Карартынян (Краснодарский край) – 75,80. 4. Арсений Димитриев (Санкт-Петербург, СШОР) – 73,06. 5. Кирилл Сарновский (Москва, «Ангелы Плющенко») – 72,32. 6. Кирилл Андрусик (Москва, «Легенда») – 71,59.

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Зимние виды спорта,Николай Логинов,Светлана Соколовская,Артур Гачинский,Сергей Давыдов,
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