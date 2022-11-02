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1 час назад

Российский конькобежец рассказал о жизни в США

Елена Прошина

Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев в беседе со «Спорт-Экспресс» поделился впечатлением от нахождения в США. По его словам, Соединенные Штаты предоставляют «прекрасные условия для жизни и работы».

Российский конькобежец рассказал о жизни в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Скорбев подчеркнул, что находился в США с целью улучшения своих профессиональных навыков и «ничего плохого об этом периоде он сказать не может».

«Там прекрасные условия для работы и жизни. Но в нынешней ситуации я нахожусь со своей семьей в России, мне здесь нравится, и вся моя рабочая деятельность связана с РФ», — добавил конькобежец.

Также он прокомментировал ситуацию со сменой спортивного гражданства. Скорбев отметил, что «не хотел бы оказаться на месте таких ребят и решать» этот вопрос, поскольку он является «очень трудным и деликатным».

Напомним, что конькобежец завершил свою карьеру в 2016 году.

Зимние виды спорта,Иван Скобрев,
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