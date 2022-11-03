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1 час назад

Олимпийский чемпион осудил идею Госдумы отказаться от признания CAS в России

Lenta.ru

Олимпийский чемпион по шорт треку Руслан Захаров осудил идею Госдумы отказаться от признания Спортивного арбитражного суда (CAS) в России. Его слова приводит «Матч ТВ».

Олимпийский чемпион осудил идею Госдумы отказаться от признания CAS в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова удивило подобное предложение, так как Россия может оказаться вне международного спорта. Он подчеркнул, что вновь хочет стать олимпийским чемпионом, даже если будет вынужден выступать под флагом Олимпийского комитета России. «Подобные инициативы разрушат мечты многих спортсменов», — заявил шорт-трекист.

Авторами законопроекта об отказе от CAS стали депутат Роман Терюшков и сенатор Эдуард Исаков. В пояснительной записке к документу указано, что это предложение внесено с целью восстановить спортивный суверенитет России.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

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