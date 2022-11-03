Ученик Тутберидзе сравнил популярность фигурного катания и футбола

Российский фигурист-одиночник Даниил Самсонов, который тренируется в группе у Этери Тутберидзе, сравнил по популярности фигурное катание с футболом, передает Sport24.

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Спортсмен отметил, что сейчас предпочел бы фигурное катание, поскольку на соревнования можно попасть без оформления дополнительных документов (на сегодняшний момент для посещения большей части матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу необходимо оформить карту болельщика - FaN ID).

"Понятное дело, что у фигурного катания сейчас большой рост популярности, но оно не сильно вырывается вперед от футбола. Еще можно выделить хоккей, который тоже очень популярен в нашей стране. Так что эти три вида спорта плюс-минус идут на равных", - заявил Самсонов.

Самсонов несколько лет назад считался одним из самых перспективных одиночников в мировом фигурном катании, однако резко его форма пошла на спад. Выяснилось, что причиной этому стали проблемы со здоровьем. У Самсонова выявили синдром Осгуда-Шляттера — заболевание суставов из-за повреждения большой берцовой кости. Однако в новом сезоне фигурист вернулся на соревновательный лед и принял участие в первом этапе Гран-при России "Золотой конек Москвы". Он занял итогвую пятую строчку.