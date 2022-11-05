Валуев прокомментировал идею Госдумы отказаться от признания CAS в России

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев отреагировал на законодательную инициативу, позволяющую российским спортивным федерациям не признавать решения Спортивного арбитражного суда (CAS). 2 октября стало известно, что депутаты Роман Терюшков и Эдуард Исаков внесли проект об отмене признания CAS российскими спортивными федерациями.

"Вряд ли законопроект об отмене признания CAS в России действительно примут. Опять политическая залипуха. Автор идеи, как всегда, в своем репертуаре. Незачем даже обсуждать", — приводит слова Валуева Sport24.

Напомним, в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым.