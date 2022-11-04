Бронзового призера Олимпиады-2022 по бобслею дисквалифицировали за допинг

Канадскую бобслеистку Кристин де Брюин дисквалифицировали за допинг. Об этом сообщает CBC.

Фото: Thomas Peter / Action Images / Reuters Thomas Peter / Action Images / Reuters

Спортсменку отстранили от соревнований на три года. В пробе 33-летней де Брюин, сданной во внесоревновательный период в августе, был найден запрещенный препарат лигандрол. Бобслеистка заявила, что не принимала лекарство умышленно, однако отказалась подавать апелляцию из-за нехватки средств.

Де Брюин на Олимпийских играх-2022 в Пекине завоевала бронзу в соревнованиях монобобов. Также в ее активе два призовых места на чемпионате мира 2019 года.