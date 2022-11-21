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1 час назад

Рудковская заявила, что боится за безопасность спортсменов после инцидента с Трусовой

Газета.Ru

Продюсер и совладелец академии "Ангелы Плющенко" Яна Рудковская прокомментировала инцидент с выбежавшим на лед болельщиком после выступления серебряной медалистки Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой на этапе Гран-при России в Самаре.

Рудковская боится за безопасность спортсменов после инцидента с Трусовой
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

"Саша сейчас большая звезда. Сейчас мы всю службу безопасности предупреждаем, что должен быть строгий контроль. Я боюсь за безопасность спортсменов, выбегание болельщиков — недопустимые вещи. Для организаторов и службы безопасности это будет большим уроком", — передает слова Рудковской "Матч ТВ".

Инцидент случился после выступления Трусовой в произвольной программе на пятом этапе серии Гран-при России. Фигуристка только закончила выступление, как на лед вышел мужчина с букетом цветов. После случившегося его задержали. Нарушителю грозит административное наказание, штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей. Также будет оштрафована организация, обеспечивающая безопасность на соревнованиях, — на 150 тыс. рублей.

Трусова заняла в Самаре второе место, уступив своей подруге по группе тренера Светланы Соколовской Софье Самоделкиной. Третьей стала Ксения Гущина. Ранее стало известно, что футболисты национальной команды Англии будут преклонять колено перед началом матчей чемпионата мира — 2022. Об этом сообщил главный тренер англичан Гарет Саутгейт. На групповом турнире английские футболисты сыграют с Ираном, США и Уэльсом.

Зимние виды спорта,Ксения Гущина,Александра Трусова,Светлана Соколовская,Гарет Саутгейт,Яна Рудковская,
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