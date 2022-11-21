Рудковская боится за безопасность спортсменов после инцидента с Трусовой

Продюсер и совладелец академии "Ангелы Плющенко" Яна Рудковская прокомментировала инцидент с выбежавшим на лед болельщиком после выступления серебряной медалистки Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой на этапе Гран-при России в Самаре.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости» Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

"Саша сейчас большая звезда. Сейчас мы всю службу безопасности предупреждаем, что должен быть строгий контроль. Я боюсь за безопасность спортсменов, выбегание болельщиков — недопустимые вещи. Для организаторов и службы безопасности это будет большим уроком", — передает слова Рудковской "Матч ТВ".

Инцидент случился после выступления Трусовой в произвольной программе на пятом этапе серии Гран-при России. Фигуристка только закончила выступление, как на лед вышел мужчина с букетом цветов. После случившегося его задержали. Нарушителю грозит административное наказание, штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей. Также будет оштрафована организация, обеспечивающая безопасность на соревнованиях, — на 150 тыс. рублей.