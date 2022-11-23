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3 часа назад

Российский бобслеист Баньков умер на 25-м году жизни вследствие тяжелой болезни

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Российский бобслеист Максим Баньков ушел из жизни в возрасте 24 лет вследствие тяжелой болезни, сообщает пресс служба Федерации бобслея России.

Российский бобслеист умер в возрасте 24 лет
Фото: СоцсетиСоцсети

— Тяжелая болезнь оборвала его жизнь, которая должна была стать долгой, яркой и счастливой. У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей.

Такую потерю трудно принять и с ней невозможно смириться. Федерация бобслея России выражает соболезнования родным и близким Максима, всем, кто его знал и любил. Скорбим вместе с вами. Мы запомним Максима таким, каким он был — светлым и добрым человеком, — говорится в заявлении.

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