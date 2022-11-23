Российский бобслеист умер в возрасте 24 лет

Такую потерю трудно принять и с ней невозможно смириться. Федерация бобслея России выражает соболезнования родным и близким Максима, всем, кто его знал и любил. Скорбим вместе с вами. Мы запомним Максима таким, каким он был — светлым и добрым человеком, — говорится в заявлении.