Тренер назвала причину смерти 24-летнего бобслеиста

По предварительным данным, член сборной России по бобслею Максим Баньков умер от онкологического заболевания. Об этом рассказала личный тренер спортсмена Кристина Антонова, пишет ТАСС.
«Заключение патологоанатомов после вскрытия я еще не видела, но, по предварительной информации, у спортсмена была обнаружена стремительно развивавшаяся лимфома. Это был последний диагноз в больнице, который оставался под вопросом. Максим сгорел за месяц», - сказала Антонова.
По ее словам, спортсмен будет похоронен 25 ноября в своем родном городе Красноярске, перед этим пройдет прощание.
«Федерация бобслея взяла на себя расходы по транспортировке тела из Москвы в Красноярск и полностью оплатит похороны. Для всей сборной России, для всего спортивного Красноярска смерть Максима стала настоящей трагедией, он был любимчиком в команде», - добавила тренер.
Напомним, 24-летний Баньков умер в одной из московских клиник раним утром 23 ноября. В Федерации бобслея России отметили, что у спортсмена «было будущее одного из лучших пилотов страны».
Максим Баньков входил в юниорскую сборную России, был кандидатом в мастера спорта. На чемпионате России Сочи экипаж Банькова занял шестое место в соревнованиях бобов-двоек.