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43 минуты назад

Тренер назвала причину смерти 24-летнего бобслеиста

Елена Прошина

По предварительным данным, член сборной России по бобслею Максим Баньков умер от онкологического заболевания. Об этом рассказала личный тренер спортсмена Кристина Антонова, пишет ТАСС.

Тренер назвала причину смерти 24-летнего бобслеиста
Фото: соцсетисоцсети

«Заключение патологоанатомов после вскрытия я еще не видела, но, по предварительной информации, у спортсмена была обнаружена стремительно развивавшаяся лимфома. Это был последний диагноз в больнице, который оставался под вопросом. Максим сгорел за месяц», - сказала Антонова.

По ее словам, спортсмен будет похоронен 25 ноября в своем родном городе Красноярске, перед этим пройдет прощание.

«Федерация бобслея взяла на себя расходы по транспортировке тела из Москвы в Красноярск и полностью оплатит похороны. Для всей сборной России, для всего спортивного Красноярска смерть Максима стала настоящей трагедией, он был любимчиком в команде», - добавила тренер.

Напомним, 24-летний Баньков умер в одной из московских клиник раним утром 23 ноября. В Федерации бобслея России отметили, что у спортсмена «было будущее одного из лучших пилотов страны».

Максим Баньков входил в юниорскую сборную России, был кандидатом в мастера спорта. На чемпионате России Сочи экипаж Банькова занял шестое место в соревнованиях бобов-двоек.

Зимние виды спорта,Кристина Антонова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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