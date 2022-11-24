Тренер назвала причину смерти 24-летнего бобслеиста

«Заключение патологоанатомов после вскрытия я еще не видела, но, по предварительной информации, у спортсмена была обнаружена стремительно развивавшаяся лимфома. Это был последний диагноз в больнице, который оставался под вопросом. Максим сгорел за месяц», - сказала Антонова.