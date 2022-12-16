"Снова покататься на своих двоих". В России сделали первый спортивный протез

"Все началось с пластиковых мечей и шлемов"

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На протяжении трех лет, с 2015-го года по 2018-й, Александр Косарев работал специалистом по подбору персонала в ФОДО "Образ" (сейчас — RoboUniver), где дети обучались робототехнике. Со временем компания получила грант на закупку станков и оборудования, среди которого были 3D-принтеры и лазерный резак. Ко второму все были равнодушны. "Коробка из-под станка полгода стоит в коридоре, никто этим не занимается. Как что-то со словом "лазер" можно не распаковывать столько времени?" — задавшись этим вопросом, Косарев захотел поменять свою профессию на специалиста, разбирающегося с инженерным направлением внутри компании.

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Тут и пригодился опыт по подбору сотрудников. За все время работы Косарева в компании мимо него прошло больше тысячи человек, и с некоторыми из них Александр решил продолжить сотрудничество в новой должности. Вместе с командой преподавателей по робототехнике они запустили покрывшееся пылью оборудование и стали выполнять заказы по 3D-печати, на тот момент "очень простенькие".

В 2018 году он вместе с Юрием Константиновым и Максом Соцковым создал конструкторское бюро Warp DM. Сначала, когда они получали первый опыт, разбирались, как правильно рассчитывать прототипирование, могли продать клиенту разработку за 30 тыс. рублей, в то время как в производстве она стоила 300 тыс. Ребята в основном "печатали пластиковые мечи и шлемы", делали экспонаты для автомузея. Позже добавились заказы посерьезнее — например, перепроектирование деталей комплекса приема спутниковых данных. Этот заказ пришел в бюро в день, когда Александр попал в аварию и лишился ноги.

"Большинство здесь из-за ДТП"

Шесть лет назад, в свои 23, Косарев впервые встал на сноуборд и спустя год поехал в горы, на Красную Поляну. Несмотря на то что он "постоянно катался", Александр "попал в профессиональный спорт через мотоцикл". По его словам, основные поставщики спортсменов в парасноуборд — это мотоциклы и онкология с ампутацией.

ТАСС

2 сентября 2020 года Косарев попал в ДТП. На Волоколамском шоссе велись работы, "и строители решили перегнать трактор перпендикулярно через три полосы, не остановив движение". Косарев сбавил скорость до 50 км/ч, но это не помогло. "Трактор из-за стены я ожидать не мог и увидел его, только когда его ковш был на первой полосе, а тракторист меня заметил, только когда ковш был на второй", — вспоминает Александр. Край ковша влетел в колено, как итог — травматическая ампутация на месте.

В тот же день бюро получило свой первый крупный контракт, и времени на больничный не было. "Я очнулся в реанимации, узнал, что у нас все получилось. На следующий день мы с ребятами созвонились, определили, какой у нас план действий, мне притащили ноутбук, я простые вопросы, которые через ноутбук мог решать, делал, ребята занимались своей частью работы", — рассказывает Косарев.

Приближался зимний сезон, а бросать сноуборд не хотелось. Тогда технический руководитель компании Юрий Константинов сказал: "Если мы разрабатываем кучу различного оборудования, почему бы не сделать тебе ногу?" Так команда инженеров решила вместо покупки готового протеза вложить деньги в разработку собственного продукта. "Хотелось не просто персонально модернизировать протез только себе. Наша задача — сделать это серийно, чтобы обычный человек, который не разбирается в инженерии, мог взять себе ногу и поставить", — говорит инженер-конструктор Максим Соцков.

"Как сделать так, чтобы стало лучше?"

Сидеть без сноуборда Косарев не мог и уже через два месяца после ампутации ноги поехал кататься, хотя "катанием это сложно назвать" (позже он вошел в резервный состав сборной России по парасноуборду). На тот момент у него стоял обычный механический коленный модуль, не приспособленный для занятий спортом.

"Это были первые тесты, чтобы понять, что нужно, — уточняет Александр. — Для сноуборда, если мы выпрямляем обычный протез, это значит, что мы больше не можем на него присесть. Это значит, что мы не можем на него поместить вес. В целом, получается, катаемся только на одной ноге, а правую пристегиваем для того, чтобы доска шла хотя бы примерно в ту же сторону, куда ты хочешь".

ТАСС

Потом он получил колено с микропроцессором, с ним поехал выступать на чемпионат России. Но и этот не подошел: "Да, колено сгибалось и могло держать вес, но все еще не амортизировало приземления, что увеличивало вероятность получения травмы".

Чувство "безумной усталости" и постоянные удары в позвоночник, которые в дальнейшем могли привести либо к грыже, либо к зажатию нервов, — через все это нужно было пройти, все это нужно было протестировать на себе, чтобы обрести уверенность в своем продукте. "Это не ручка для написания текста, где никто не пострадает, если закончились чернила. Тут вплоть до летального исхода, если что-то пойдет не так", — говорит Косарев.

После выступления на чемпионате в феврале 2021 года у команды появились первые наработки того, каким должен быть спортивный протез. И за полтора года, поездив по миру и пообщавшись со спортсменами из Финляндии и Нидерландов, команда инженеров завершила финальные эскизы.

В Warp DM закладывают еще около месяца на доработку протеза, чтобы этой зимой все желающие могли его купить и не пропустить горнолыжный сезон-2022/23, а главное — почувствовать, что "у тебя, оказывается, снова может быть две ноги". Приобрести коленку со стопой можно будет как самостоятельно, так и по компенсации от государства. Пока команда не называет точную стоимость, но отмечает, что это будет дешевле зарубежных аналогов как минимум потому, что "необходимость вести откуда-то кучу компонентов отсутствует". Разработчики говорят, что большая часть задач может быть реализована и на территории России.

С момента ДТП команде инженеров поступало все больше и больше заказов, и времени на рефлексию и мыслей об аварии у Александра уже не было. "Местами было грустно, иногда и сейчас бывает, но это не чаще, чем у любого другого человека. Нужно думать не о том, что и почему у тебя хуже, чем у кого-то. Надо думать, что ты хочешь и как этого можно добиться, вот и все. Так и получилась история про группу инженеров, которая решает свои вопросы, вопросы клиентов через такой рациональный подход, задаваясь простым вопросом, как сделать так, чтобы стало лучше", — говорит Косарев.