В Чанчуне открылись российско-китайские зимние молодежные игры

Церемония открытия III Российско-китайских зимних молодежных игр состоялась в пятницу в китайском городе Чанчунь, расположенном в провинции Цзилинь. Об этом корр. ТАСС сообщил генконсул РФ в Шэньяне (провинция Ляонин) Сергей Черненко.

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Согласно распространенному генконсульством сообщению, на церемонии открытия присутствовали заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов, заместитель главы Главного государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР Ду Чжаоцай, президент Федерации лыжных гонок России, глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе, заместитель губернатора провинции Цзилинь Лю Кай и мэр города Чанчунь Ван Цзылянь.

В своем выступлении Морозов отметил, что спорт является фактором укрепления межведомственных и межгосударственных связей. Он упомянул позитивную атмосферу и высокий уровень организации Олимпиады 2022 года в Пекине и выразил уверенность, что текущие соревнования также станут настоящим праздником спорта и дружбы для всех участников.

III Российско-китайские зимние молодежные игры проводятся в рамках Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта. Соревновательная программа Игр начнется 17 декабря и завершится 19 декабря. В спортивную программу включены семь видов спорта: лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, конькобежный спорт (включая шорт-трек), фигурное катание, фристайл и керлинг.

В состав российской делегации вошли 150 человек, в их числе 103 спортсмена и 33 тренера. В составе китайской делегации - более 140 человек.