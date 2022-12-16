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1 час назад

Российско-китайские зимние молодежные игры открылись в Чанчуне

ТАССиещё 1

Церемония открытия III Российско-китайских зимних молодежных игр состоялась в пятницу в китайском городе Чанчунь, расположенном в провинции Цзилинь. Об этом корр. ТАСС сообщил генконсул РФ в Шэньяне (провинция Ляонин) Сергей Черненко.

В Чанчуне открылись российско-китайские зимние молодежные игры
Фото: СкриншотСкриншот

Согласно распространенному генконсульством сообщению, на церемонии открытия присутствовали заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов, заместитель главы Главного государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР Ду Чжаоцай, президент Федерации лыжных гонок России, глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе, заместитель губернатора провинции Цзилинь Лю Кай и мэр города Чанчунь Ван Цзылянь.

В своем выступлении Морозов отметил, что спорт является фактором укрепления межведомственных и межгосударственных связей. Он упомянул позитивную атмосферу и высокий уровень организации Олимпиады 2022 года в Пекине и выразил уверенность, что текущие соревнования также станут настоящим праздником спорта и дружбы для всех участников.

III Российско-китайские зимние молодежные игры проводятся в рамках Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта. Соревновательная программа Игр начнется 17 декабря и завершится 19 декабря. В спортивную программу включены семь видов спорта: лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, конькобежный спорт (включая шорт-трек), фигурное катание, фристайл и керлинг.

В состав российской делегации вошли 150 человек, в их числе 103 спортсмена и 33 тренера. В составе китайской делегации - более 140 человек.

Провинция Цзилинь является одним из лидеров в Китае по уровню развития инфраструктуры для зимних видов спорта. В настоящее время там действуют 54 горнолыжные базы, по площади лыжных трасс провинция занимает первое место в стране. К 2025 году в регионе планируется создать международный центр зимнего туризма мирового класса.

Зимние виды спорта,Сергей Черненко,Елена Вяльбе,Алексей Морозов,
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