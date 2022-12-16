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24 минуты назад

Конькобежец Захаров об условиях на российских соревнованиях: «В минус 6 посередине тела что-то начинало звенеть. Подумал: хорошо, у меня уже двое детей. Пусть звенят!»

Sports.ru

Российский конькобежец Руслан Захаров рассказал об участии во внутренних соревнованиях во время отстранения сборной от международных турниров.

"Что-то начинало звенеть" - конькобежец пожаловался на холод на российских соревнованиях.
Фото: Sports.ruSports.ru

– Мы бегаем в основном на востоке. Успели отметиться на Кубке России на открытом катке – в Питере. Формально он считается закрытым. По краям двухметровый профнастил, а над дорожкой навес, похожий на рыночный шатер. Но эта конструкция вообще не спасает от ветра и дождя. Вторая столица страны! Плюс олимпийская чемпионка Светлана Журова – из Петербурга.

Два раза там выступал и никаких теплых эмоций не испытал. Единственный плюс – есть теплые туалеты. Так что, завидуйте, лыжники, ха-ха.

Другое дело, что экипировка у нас попроще. В минус 6 чувствовал, что посередине тела что-то начинало звенеть. Подумал, как хорошо, что у меня уже двое детей. Пусть звенят!

– Сколько в России вообще катков?

– В прошлом году открылся в Кемерово, там пройдет чемпионат России, плюс Челябинск, Коломна и Иркутск. Это полноценные закрытые катки, на которых можно проводить серьезные старты. Четыре – это достойно. В США и Канаде по два. Это вот в Китае – больше 20. До чертиков в Голландии. Так что у нас – на «четверочку» точно.

– Стартов тебе хватает?

– Загружены по полной. Тем более что я бегаю все дистанции подряд.

– Призовые?

– Пока были только за классическое многоборье. Первое место – 100 тысяч, второе – 75, третье – 50. Еще обещают что-то за чемпионат России.

Так что я пока не ответил для себя на вопрос: для чего бегаю в этом сезоне? Смотрю на себя со стороны и думаю: Руслан, ну как так? Кому это все вообще нужно? На Кубке мира выступал 17 лет подряд. Теперь вот так.

Наверное, мною движет мечта. Хочу еще раз стать олимпийским чемпионом. А нынешний сезон стараюсь воспринимать как что-то новое. Его тут столько! Вот поеду на Кубок России в Киров.

– Ты не говорил, что там есть каток.

– А он открытый! Говорят, в начале февраля там самые морозы. Кайфанем. Надо будет только теплые трусики с начесом приобрести, – сказал Захаров Sports.ru.

Зимние виды спорта,Руслан Захаров,Светлана Журова,
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