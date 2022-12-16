"Что-то начинало звенеть" - конькобежец пожаловался на холод на российских соревнованиях.

– Пока были только за классическое многоборье. Первое место – 100 тысяч, второе – 75, третье – 50. Еще обещают что-то за чемпионат России.



Так что я пока не ответил для себя на вопрос: для чего бегаю в этом сезоне? Смотрю на себя со стороны и думаю: Руслан, ну как так? Кому это все вообще нужно? На Кубке мира выступал 17 лет подряд. Теперь вот так.



Наверное, мною движет мечта. Хочу еще раз стать олимпийским чемпионом. А нынешний сезон стараюсь воспринимать как что-то новое. Его тут столько! Вот поеду на Кубок России в Киров.