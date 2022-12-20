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37 минут назад

WCF продлила санкции в отношении российских кёрлингистов до конца сезона 2022/2023

Чемпионат.comиещё 3

Всемирная федерация кёрлинга (WCF) продлила санкции в отношении российских спортсменов до конца сезона 2022/23.

WCF продлила санкции в отношении российских кёрлингистов
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«По итогам заседания правления Всемирной федерации кёрлинга было принято решение и впредь не допускать Беларусь и Россию к участию в Мировом туре до конца сезона 2022/2023. Оба члена ассоциации ранее были исключены из участия в соревнованиях Мирового тура до конца 2022 года. В настоящее время это продлено из-за опасений, что их участие нанесёт ущерб целостности соревнований из-за продолжающейся спецоперации на Украине.

Оба члена ассоциации были отстранены от предстоящих соревнований в соответствии с Правилом C1(b), которое гласит: «Правление WCF может исключить команду или члена ассоциации из любого мероприятия WCF, если, по единоличному мнению Совета, их присутствие на мероприятии может нанести ему ущерб или поставить под угрозу безопасность участников или порядок проведения мероприятия», – говорится в заявлении WCF.

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