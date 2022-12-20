WCF продлила санкции в отношении российских кёрлингистов

«По итогам заседания правления Всемирной федерации кёрлинга было принято решение и впредь не допускать Беларусь и Россию к участию в Мировом туре до конца сезона 2022/2023. Оба члена ассоциации ранее были исключены из участия в соревнованиях Мирового тура до конца 2022 года. В настоящее время это продлено из-за опасений, что их участие нанесёт ущерб целостности соревнований из-за продолжающейся спецоперации на Украине.