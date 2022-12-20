Федерация керлинга РФ прорабатывает участие сборных в неофициальных турнирах

"До этого они писали, что беспокоятся за безопасность наших спортсменов, теперь они беспокоятся о целостности соревнований. Я думаю, это связано с тем, что есть несколько спортсменов, которые заявляют, что не хотят с нами играть. При этом Федерация керлинга России недавно была на конгрессе, мы там голосовали. Никто нас не исключает в плане общения чиновников, однако спортсменам от этого не легче, они ждут возвращения на чемпионаты Европы, мира, Олимпийские игры", - добавил президент ФКР.