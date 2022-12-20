Федерация керлинга РФ прорабатывает участие сборных в неофициальных турнирах

Федерация керлинга России (ФКР) прорабатывает участие сборных страны в турнирах не под эгидой Всемирной федерации керлинга (WCF). Об этом ТАСС во вторник рассказал президент ФКР Дмитрий Свищев.
20 декабря WCF продлила срок отстранения российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации до конца сезона-2022/23. Сборные России пропустят мужской (1-9 апреля 2023 года, Оттава) и женский (18-26 марта 2023 года, Сандвикен, Швеция) чемпионаты мира.
"Да, нам пришло письмо от генерального секретаря, в котором с сожалением сообщается, что в международной федерации ждут более благоприятной обстановки, чтобы нас вернуть в спортивную семью. Мы находимся постоянно в диалоге, снимаем вопросы, задаем их. У нас продолжаются тренировки и выступления, планируем выезды за границу, чтобы держать наших ребят в соревновательной форме. Мы прорабатываем вопросы участия наших спортсменов в турнирах, не имеющих отношение к официальным стартам, но тем не менее они нужны", - отметил Свищев.
"До этого они писали, что беспокоятся за безопасность наших спортсменов, теперь они беспокоятся о целостности соревнований. Я думаю, это связано с тем, что есть несколько спортсменов, которые заявляют, что не хотят с нами играть. При этом Федерация керлинга России недавно была на конгрессе, мы там голосовали. Никто нас не исключает в плане общения чиновников, однако спортсменам от этого не легче, они ждут возвращения на чемпионаты Европы, мира, Олимпийские игры", - добавил президент ФКР.
28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 4 марта Всемирная федерация керлинга отстранила российских спортсменов от соревнований до конца сезона. С 19 по 26 ноября в Перми должны были пройти мужской и женский чемпионаты Европы, но 26 февраля на экстренном заседании правления WCF было принято решение о переносе турниров в шведский Эстерсунд.