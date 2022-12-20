ISU лишил Россию права на проведение двух чемпионатов Европы

"Нам пришло письмо от ISU о переносе чемпионатов Европы. Это было вполне ожидаемо, так как сейчас у нас есть только внутренние соревнования. Наша задача сейчас - готовить качественный лед для российских спортсменов, мы работаем для страны", - сказал Орлов.