ISU лишил Россию права на проведение двух чемпионатов Европы

Международный союз конькобежцев (ISU) уведомил Союз конькобежцев России (СКР) о переносе чемпионатов Европы 2024 года по конькобежному спорту и шорт-треку из России. Об этом ТАСС во вторник сообщил генеральный директор конькобежного центра "Коломна", член исполкома СКР Сергей Орлов.
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях и отменить их проведение на территории стран из-за ситуации на Украине.
"Нам пришло письмо от ISU о переносе чемпионатов Европы. Это было вполне ожидаемо, так как сейчас у нас есть только внутренние соревнования. Наша задача сейчас - готовить качественный лед для российских спортсменов, мы работаем для страны", - сказал Орлов.
Чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях должен был пройти с 5 по 7 января 2024 года в подмосковной Коломне. Чемпионат Европы по шорт-треку планировалось провести с 12 по 14 января того же года в Сочи.