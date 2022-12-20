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48 минут назад

ISU уведомил Союз конькобежцев России о переносе чемпионатов Европы - 2024 из России

ТАССиещё 3

Международный союз конькобежцев (ISU) уведомил Союз конькобежцев России (СКР) о переносе чемпионатов Европы 2024 года по конькобежному спорту и шорт-треку из России. Об этом ТАСС во вторник сообщил генеральный директор конькобежного центра "Коломна", член исполкома СКР Сергей Орлов.

ISU лишил Россию права на проведение двух чемпионатов Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях и отменить их проведение на территории стран из-за ситуации на Украине.

"Нам пришло письмо от ISU о переносе чемпионатов Европы. Это было вполне ожидаемо, так как сейчас у нас есть только внутренние соревнования. Наша задача сейчас - готовить качественный лед для российских спортсменов, мы работаем для страны", - сказал Орлов.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях должен был пройти с 5 по 7 января 2024 года в подмосковной Коломне. Чемпионат Европы по шорт-треку планировалось провести с 12 по 14 января того же года в Сочи.

Зимние виды спорта,Сергей Орлов,Следственный комитет,
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