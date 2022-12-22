Тарасова отказалась назвать снятие Кондратюка потерей для чемпионата России

Отказ Марка Кондратюка от выступлений в произвольной программе на чемпионате России не стоит считать потерей для соревнований. Об этом заявила «Спорт-Экспрессу» заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.
«Он снялся из-за травмы, не просто так же снялся. Пропуск чемпионата России – это потеря для него, а не для самого чемпионата. Он плохо себя чувствует. У него травма, которую не смог вылечить за две недели. Но точно сказать вам ничего не могу», – сказала она.
Кондратюк – чемпион Европы и действующий чемпион России. В первый соревновательный день на турнире в Красноярске он занял лишь 12-е место по итогам короткой программы, набрав 77,50 балла. Перед турниром он восстанавливался от повреждения спины.
Лидером по итогам короткой программы стал Петр Гуменник, набравший 104,47 балла. Вторым стал Евгений Семененко – судьи оценили его прокат в 99,15 балла. Тройку лидеров замыкает Андрей Мозалев (98,70). Все фигуристы чисто откатали короткие программы, исполнив по два четверных прыжка.
Произвольные программы мужчины представят в пятницу, 22 декабря. В этот день определится новый чемпион России. Кроме того, в пятницу, с короткими программами выступят фигуристки-одиночницы. Чемпионат России продлится до 25 декабря.