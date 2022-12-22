Тарасова отказалась назвать снятие Кондратюка потерей для чемпионата России

«Он снялся из-за травмы, не просто так же снялся. Пропуск чемпионата России – это потеря для него, а не для самого чемпионата. Он плохо себя чувствует. У него травма, которую не смог вылечить за две недели. Но точно сказать вам ничего не могу», – сказала она.