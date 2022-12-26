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52 минуты назад

Конькобежец Мурашов стал чемпионом России на дистанции 500 м

ТАССиещё 7

Руслан Мурашов занял первое место на дистанции 500 метров на чемпионате России по конькобежному спорту. Соревнования проходят в Кемерове.

Руслан Мурашов победил на дистанции 500 метров на ЧР по конькобежному спорту
Фото: ТАССТАСС

Мурашов преодолел дистанцию за 35,19 секунды. Вторым стал Виктор Муштаков (35,34), тройку призеров замкнул Артем Арефьев (35,42).

Мурашову 29 лет, он является чемпионом мира 2019 года на дистанции 500 м и четырехкратным призером мировых первенств. Также на счету Мурашова две победы на чемпионатах Европы в командном спринте.

На дистанции 5 000 м чемпионом России стал Даниил Алдошкин. Серебряным призером стал Владимир Семирунний, бронзу завоевал Александр Подольский.

На дистанции 500 м среди женщин лучшей стала Кристина Силаева. Второе место заняла Ангелина Голикова, третье - Ирина Кузнецова. На дистанции 3 000 м победу одержала Евгения Лаленкова. Второй стала Екатерина Кошелева, тройку лучших замкнула Елизавета Голубева.

Чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершится 28 декабря.

Зимние виды спорта,Елизавета Голубева,Даниил Алдошкин,Виктор Муштаков,Александр Подольский,Екатерина Кошелева,Евгения Лаленкова,Руслан Мурашов,Ангелина Голикова,Ирина Кузнецова,
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