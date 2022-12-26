Руслан Мурашов победил на дистанции 500 метров на ЧР по конькобежному спорту

Руслан Мурашов занял первое место на дистанции 500 метров на чемпионате России по конькобежному спорту. Соревнования проходят в Кемерове.

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Мурашов преодолел дистанцию за 35,19 секунды. Вторым стал Виктор Муштаков (35,34), тройку призеров замкнул Артем Арефьев (35,42).

Мурашову 29 лет, он является чемпионом мира 2019 года на дистанции 500 м и четырехкратным призером мировых первенств. Также на счету Мурашова две победы на чемпионатах Европы в командном спринте.

На дистанции 5 000 м чемпионом России стал Даниил Алдошкин. Серебряным призером стал Владимир Семирунний, бронзу завоевал Александр Подольский.

На дистанции 500 м среди женщин лучшей стала Кристина Силаева. Второе место заняла Ангелина Голикова, третье - Ирина Кузнецова. На дистанции 3 000 м победу одержала Евгения Лаленкова. Второй стала Екатерина Кошелева, тройку лучших замкнула Елизавета Голубева.