Конькобежка Качанова после травмы стартовала на соревнованиях

— У меня закончился один из этапов реабилитации, поэтому нахожусь дома. Я все равно хожу на лед, катаюсь, а тут — соревнования. Как же не поучаствовать! Тренироваться и не бегать — это скука смертная. Решила пробежать аккуратненько, неспешно — 500 м в стиле 3000 м. Очень была осторожна. Это были мои первые соревнования за девять месяцев, — сказала Качанова «Матч ТВ». — Впереди еще один этап реабилитации, надеюсь, заключительный. Я уже начала и бегать, и прыгать. Хочу вернуться и пробежать Кубки России, соревнования «Коломенский лед», «Приз Муратова». Так что планирую добегать остатки этого сезона.