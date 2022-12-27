Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-3° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
1 час назад

Конькобежка Качанова после травмы впервые за девять месяцев стартовала на соревнованиях

Матч ТВ

Призер чемпионатов мира по конькобежному спорту Дарья Качанова рассказала, что приняла решение стартовать на соревнованиях в Нижнем Новгороде только в рамках реабилитации от травмы.

Конькобежка Качанова после травмы стартовала на соревнованиях
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Качанова после разрыва ахилла пропустила большинство ключевых стартов в сезоне. Пока лидеры сборной выступают на чемпионате России, Качанова приняла участие в стартах в Нижнем Новгороде.

— У меня закончился один из этапов реабилитации, поэтому нахожусь дома. Я все равно хожу на лед, катаюсь, а тут — соревнования. Как же не поучаствовать! Тренироваться и не бегать — это скука смертная. Решила пробежать аккуратненько, неспешно — 500 м в стиле 3000 м. Очень была осторожна. Это были мои первые соревнования за девять месяцев, — сказала Качанова «Матч ТВ». — Впереди еще один этап реабилитации, надеюсь, заключительный. Я уже начала и бегать, и прыгать. Хочу вернуться и пробежать Кубки России, соревнования «Коломенский лед», «Приз Муратова». Так что планирую добегать остатки этого сезона.

Зимние виды спорта,Дарья Качанова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители