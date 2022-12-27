Конькобежка Голикова стала чемпионкой России на дистанции 1 000 м

Ангелина Голикова заняла во вторник первое место на дистанции 1 000 метров на чемпионате России по конькобежному спорту. Соревнования проходят в Кемерове.

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Голикова преодолела дистанцию за 1 минуту 18,02 секунды. Второй стала Александа Саютина (1.18,05), тройку призеров замкнула Елизавета Голубева (1.18,10).

Голиковой 31 год, она является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине. Также на ее счету золото чемпионата мира 2021 года и две золотые медали чемпионатов Европы (2018, 2020).

На дистанции 1 000 м среди мужчин чемпионом России стал Степан Чистяков (1.10,84). Серебро у Виктора Муштакова (1.10,87), бронзу завоевал Никита Базюк (1.11,25).

В женском командном забеге на 6 кругов победу одержала сборная Москвы (3.13,75). Серебряные медали завоевали спортсменки из Московской области (3.14,94). Третьими стали спортсменки из первой команды Челябинской области (3.17.10).

В командном забеге среди мужчин на 8 кругов первое место заняла вторая сборная Московской области (3.51,44). Второе место у сборной Москвы (3.55,68), третье - у первой команды Московской области (3.56,33).