Саночница Демченко рассказала, как решила попробовать свои силы в двойках

Бронзовый призер ЧМ по санному спорту в соревнованиях одиночниц Виктория Демченко в эфире «Матч ТВ» рассказала, как приняла решение выступать и в другой дисциплине — двухместных санях.
В сезоне 2022/23 Демченко в соревнованиях двоек участвует вместе с Дарьей Пересторониной. В декабре спортсменки победили на Кубке федерации в Сочи.
— Прихожу я домой, сажусь на диван, а там мессенджер — сообщение от Даши: «Давай попробуем в двойке». А сезон такой, что нет международных соревнований, мы постоянно сидим тут, кататься только в одиночке скучно становиться. Я подумала, почему бы не развлечься. Я предлагала девочке в сборной, чтобы понять, она сказала: «Нет». Два старта все равно сделали с ней, — заявила Демченко в эфире программы «Специальный репортаж» на «Матч ТВ».
— Для нее это дополнительная мотивация — показать, что я и здесь могу, что я достаточно смел, дерзок и универсален, могу и новую дисциплину освоить. Для нее это шанс добыть медали в других дисциплинах, — отметил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.
Женские сани двойки включены в программу Олимпийских игр 2026 в Италии.