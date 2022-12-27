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1 час назад

Призер ЧМ саночница Демченко рассказала, как решила попробовать свои силы в двойках

Матч ТВ

Бронзовый призер ЧМ по санному спорту в соревнованиях одиночниц Виктория Демченко в эфире «Матч ТВ» рассказала, как приняла решение выступать и в другой дисциплине — двухместных санях.

Саночница Демченко рассказала, как решила попробовать свои силы в двойках
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В сезоне 2022/23 Демченко в соревнованиях двоек участвует вместе с Дарьей Пересторониной. В декабре спортсменки победили на Кубке федерации в Сочи.

— Прихожу я домой, сажусь на диван, а там мессенджер — сообщение от Даши: «Давай попробуем в двойке». А сезон такой, что нет международных соревнований, мы постоянно сидим тут, кататься только в одиночке скучно становиться. Я подумала, почему бы не развлечься. Я предлагала девочке в сборной, чтобы понять, она сказала: «Нет». Два старта все равно сделали с ней, — заявила Демченко в эфире программы «Специальный репортаж» на «Матч ТВ».

— Для нее это дополнительная мотивация — показать, что я и здесь могу, что я достаточно смел, дерзок и универсален, могу и новую дисциплину освоить. Для нее это шанс добыть медали в других дисциплинах, — отметил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

Женские сани двойки включены в программу Олимпийских игр 2026 в Италии.

Зимние виды спорта,Сергей Чудинов,Виктория Демченко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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