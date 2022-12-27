Саночница Демченко рассказала, как решила попробовать свои силы в двойках

— Прихожу я домой, сажусь на диван, а там мессенджер — сообщение от Даши: «Давай попробуем в двойке». А сезон такой, что нет международных соревнований, мы постоянно сидим тут, кататься только в одиночке скучно становиться. Я подумала, почему бы не развлечься. Я предлагала девочке в сборной, чтобы понять, она сказала: «Нет». Два старта все равно сделали с ней, — заявила Демченко в эфире программы «Специальный репортаж» на «Матч ТВ».