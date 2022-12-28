Конькобежец Алдошкин рассказал о проблемах с мотивацией на чемпионате России

"Не хочу показаться громогласным, если оценивать в процентном соотношении форму от максимальной, то я дам где-то 60%, не больше. Сравнения результатов с Кубком мира я никогда не приветствую - сравнивать результаты можно только в том случае, если вы бежите в один день на одном стадионе. Но мотивация бегать на чемпионатах России и Кубках мира немножко разная. Если раньше чемпионат России являлся отборочным стартом на Кубок мира, мотивация показывать высокие секунды была бешеной, то сейчас такой мотивации не присутствует", - сказал Алдошкин.