Конькобежец Алдошкин рассказал о проблемах с мотивацией на чемпионате России

Мотивация показывать высокие результаты на чемпионате России по конькобежному спорту уменьшилась из-за невозможности отобраться на международные соревнования. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр в Пекине в командной гонке Даниил Алдошкин.
В среду Алдошкин одержал победу в масс-старте на чемпионате России по конькобежному спорту в Кемерове. В понедельник конькобежец стал чемпионом России на дистанции 5 000 м.
"Не хочу показаться громогласным, если оценивать в процентном соотношении форму от максимальной, то я дам где-то 60%, не больше. Сравнения результатов с Кубком мира я никогда не приветствую - сравнивать результаты можно только в том случае, если вы бежите в один день на одном стадионе. Но мотивация бегать на чемпионатах России и Кубках мира немножко разная. Если раньше чемпионат России являлся отборочным стартом на Кубок мира, мотивация показывать высокие секунды была бешеной, то сейчас такой мотивации не присутствует", - сказал Алдошкин.
"В планах отпраздновать Новый год и с новыми силами включаться в работу. Думаю, где-то 2 января мы приступим к работе, будем готовиться в плановом режиме к чемпионату России по многоборью в Иркутске", - добавил спортсмен.
1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.
Чемпионат России по конькобежному спорту в многоборье пройдет с 27 по 29 января в Иркутске.