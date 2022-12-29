Определилась чемпионка России конькобежному спорту на дистанции 5 000 м

Екатерина Кошелева в четверг заняла первое место на дистанции 5 000 м на чемпионате России по конькобежному спорту. Соревнования проходили в Кемерове.

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Первой на финиш пришла белоруска Марина Зуева, Кошелева уступила ей 5,37 секунды. Результаты белорусов не входят в зачет чемпионата России. Второе место заняла Евгения Лаленкова, третье - Кристина Грумандь.

На дистанции 10 000 м среди мужчин победу одержал Владимир Семирунний. Серебряным призером стал Сергей Трофимов, бронзу завоевал Егор Юнин.