Определилась чемпионка России конькобежному спорту на дистанции 5 000 м

Екатерина Кошелева в четверг заняла первое место на дистанции 5 000 м на чемпионате России по конькобежному спорту. Соревнования проходили в Кемерове.
Первой на финиш пришла белоруска Марина Зуева, Кошелева уступила ей 5,37 секунды. Результаты белорусов не входят в зачет чемпионата России. Второе место заняла Евгения Лаленкова, третье - Кристина Грумандь.
На дистанции 10 000 м среди мужчин победу одержал Владимир Семирунний. Серебряным призером стал Сергей Трофимов, бронзу завоевал Егор Юнин.
В женском командном спринте чемпионками России стали представительницы сборной Москвы. Второе место заняла команда Санкт-Петербурга, тройку лучших замкнули спортсменки из Челябинской области. В мужском командном спринте победу одержала первая сборная Челябинской области. Серебряными призерами стали представители Москвы, бронзу завоевали спортсмены из второй команды Санкт-Петербурга.