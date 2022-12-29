Бах назвал «обнадеживающей» ситуацию с отстранением россиян

В этом отношении выделяется принятие Генассамблеей ООН, куда входят Россия и Украина, резолюции «Спорт как фактор устойчивого развития» от 1 декабря. Такие обнадеживающие признаки дают нам основания для того, чтобы с полной решимостью продвигать нашу объединяющую миссию, и вселяют в нас надежду, что это приблизит нас к возможности еще раз полностью соответствовать миссии спорта по объединению всего мира", — сказал Бах в своём обращении.