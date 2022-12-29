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29 минут назад

Глава МОК Бах назвал «обнадёживающей» ситуацию с отстранением российских спортсменов

Чемпионат.comиещё 1

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с новогодним обращением, в котором высказался об обнадёживающих признаках по решению ситуации с отстранением российских и белорусских спортсменов.

Бах назвал «обнадеживающей» ситуацию с отстранением россиян
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Помимо санкций, нам пришлось принять защитные меры для обеспечения честности международных спортивных соревнований. Это привело к тому, что МОК выступил против миссии по объединению всего мира в соревнованиях, поскольку нам приходилось запрещать участие спортсменов только на основании их паспорта. К счастью, за это время прозвучало много обнадеживающих заявлений и заявлений ряда отдельных мировых лидеров, поддерживающих нашу объединяющую олимпийскую миссию.

В этом отношении выделяется принятие Генассамблеей ООН, куда входят Россия и Украина, резолюции «Спорт как фактор устойчивого развития» от 1 декабря. Такие обнадеживающие признаки дают нам основания для того, чтобы с полной решимостью продвигать нашу объединяющую миссию, и вселяют в нас надежду, что это приблизит нас к возможности еще раз полностью соответствовать миссии спорта по объединению всего мира", — сказал Бах в своём обращении.

Зимние виды спорта,Томас Бах,Генассамблея ООН,
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