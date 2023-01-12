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1 час назад

Вяльбе: «Удивляет, что нас толкают в Азию. Зимним видам спорта там делать нечего»

Матч ТВ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не понимает, как переход в Азию поможет отечественному спорту.

«Зимним видам спорта там делать нечего»: Вяльбе о переходе в Азию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от стартов под эгидой организации из за ситуации на Украине.

— Не было идеи сделать Кубок России открытым для иностранных участников?

— Так белорусы у нас с первого этапа бегали. Но две девочки всего выступают. Все и в протоколе отражено. Мы открыты к сотрудничеству — пожалуйста. Иран? Там не видели еще лыжи в глаза.

— Казалось бы, Китай тоже не видел особо, но это не мешает с ними соревнования проводить совместные.

— Про китайцев так нельзя сказать. На молодежных Играх сейчас были те ребята, которые на Олимпиаде выступали. Когда мы недавно приезжали к ним, нам сказали, что после ОИ в Пекине лидеров всех отправили на Кубок мира, а остальных просто на карантин посадили. Так и сидели. Говорят: «Снег с прошлого года не видели, с февраля». То есть у них даже тренировок особо не было. Поэтому и удивляет, что нас толкают в Азию. Зиме же там делать нечего!

— То есть вы против перехода туда?

— Для каких целей? Если бы перейдя в Азию мы что то получали… Что мы получаем? Нам что, 100 процентную гарантию дают, что мы будем участвовать где то? Это не только лыж и зимних видов спорта касается, даже летних!

— Ну в футболе за это выступают ради хотя бы какой то соревновательной практики.

— Блин, да с кем? Давайте про футбол не будем. А то я и так уже у всех враг номер один. При этом подчеркну, предложений о каких либо переходах я не понимаю. Изначально этого не понимала, поэтому и не комментировала. Должна же хотя бы какая то выгода в действиях. Я ее здесь не вижу. Какая разница? И ладно, зимние Игры в 2026 году. Но летние уже на носу. Если не будем допущены на них, то какая разница, в какой части находиться — европейской или азиатской.

Зимние виды спорта,Елена Вяльбе,
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