«Зимним видам спорта там делать нечего»: Вяльбе о переходе в Азию

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не понимает, как переход в Азию поможет отечественному спорту.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от стартов под эгидой организации из за ситуации на Украине.

— Не было идеи сделать Кубок России открытым для иностранных участников?

— Так белорусы у нас с первого этапа бегали. Но две девочки всего выступают. Все и в протоколе отражено. Мы открыты к сотрудничеству — пожалуйста. Иран? Там не видели еще лыжи в глаза.

— Казалось бы, Китай тоже не видел особо, но это не мешает с ними соревнования проводить совместные.

— Про китайцев так нельзя сказать. На молодежных Играх сейчас были те ребята, которые на Олимпиаде выступали. Когда мы недавно приезжали к ним, нам сказали, что после ОИ в Пекине лидеров всех отправили на Кубок мира, а остальных просто на карантин посадили. Так и сидели. Говорят: «Снег с прошлого года не видели, с февраля». То есть у них даже тренировок особо не было. Поэтому и удивляет, что нас толкают в Азию. Зиме же там делать нечего!

— То есть вы против перехода туда?

— Для каких целей? Если бы перейдя в Азию мы что то получали… Что мы получаем? Нам что, 100 процентную гарантию дают, что мы будем участвовать где то? Это не только лыж и зимних видов спорта касается, даже летних!

— Ну в футболе за это выступают ради хотя бы какой то соревновательной практики.