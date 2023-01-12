«Зимним видам спорта там делать нечего»: Вяльбе о переходе в Азию

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не понимает, как переход в Азию поможет отечественному спорту.
Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от стартов под эгидой организации из за ситуации на Украине.
— Не было идеи сделать Кубок России открытым для иностранных участников?
— Так белорусы у нас с первого этапа бегали. Но две девочки всего выступают. Все и в протоколе отражено. Мы открыты к сотрудничеству — пожалуйста. Иран? Там не видели еще лыжи в глаза.
— Казалось бы, Китай тоже не видел особо, но это не мешает с ними соревнования проводить совместные.
— Про китайцев так нельзя сказать. На молодежных Играх сейчас были те ребята, которые на Олимпиаде выступали. Когда мы недавно приезжали к ним, нам сказали, что после ОИ в Пекине лидеров всех отправили на Кубок мира, а остальных просто на карантин посадили. Так и сидели. Говорят: «Снег с прошлого года не видели, с февраля». То есть у них даже тренировок особо не было. Поэтому и удивляет, что нас толкают в Азию. Зиме же там делать нечего!
— То есть вы против перехода туда?
— Для каких целей? Если бы перейдя в Азию мы что то получали… Что мы получаем? Нам что, 100 процентную гарантию дают, что мы будем участвовать где то? Это не только лыж и зимних видов спорта касается, даже летних!
— Ну в футболе за это выступают ради хотя бы какой то соревновательной практики.
— Блин, да с кем? Давайте про футбол не будем. А то я и так уже у всех враг номер один. При этом подчеркну, предложений о каких либо переходах я не понимаю. Изначально этого не понимала, поэтому и не комментировала. Должна же хотя бы какая то выгода в действиях. Я ее здесь не вижу. Какая разница? И ладно, зимние Игры в 2026 году. Но летние уже на носу. Если не будем допущены на них, то какая разница, в какой части находиться — европейской или азиатской.