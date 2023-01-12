Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
25 минут назад

В России начали производить камни и щетки для керлинга

ТАССиещё 1

Камни и щетки для керлинга начали производить в России в рамках импортозамещения. Об этом ТАСС в четверг рассказал президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

В России начали производить камни и щетки для керлинга
Фото: ТАССТАСС

Ранее Свищев рассказал о проблеме с камнями для керлинга, которые приходилось заказывать за границей.

"Я присутствовал на презентации российской машины для подготовки льда в керлинге, - сказал Свищев. - Раньше мы использовали технику из Канады, это всегда была сложная история для нас. Это было очень дорогостоящее оборудование, без которого невозможно провести соревнования по керлингу. Но в текущей ситуации наши коллеги из Краснодарского края разработали новую ледовую машину".

"Она прошла двухдневные испытания на арене "Айсберг" и ничем не уступает иностранной технике, данная машина практически на 100 процентов состоит из российских деталей и стоит в два раза дешевле канадского аналога. Камни тоже практически готовы, сейчас идет устранение замечаний, которые были получены от наших ведущих спортсменов, с обувью тоже решили вопросы. Остаются только щетки, но с ними мы тоже проблему решаем - закажем в ближайшее время. Федерация керлинга России завершила работу по программе импортозамещения, идут доработки по каждому из отдельно взятых образцов".

Зимние виды спорта,Дмитрий Свищев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители