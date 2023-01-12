В России начали производить камни и щетки для керлинга

Камни и щетки для керлинга начали производить в России в рамках импортозамещения. Об этом ТАСС в четверг рассказал президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.
Ранее Свищев рассказал о проблеме с камнями для керлинга, которые приходилось заказывать за границей.
"Я присутствовал на презентации российской машины для подготовки льда в керлинге, - сказал Свищев. - Раньше мы использовали технику из Канады, это всегда была сложная история для нас. Это было очень дорогостоящее оборудование, без которого невозможно провести соревнования по керлингу. Но в текущей ситуации наши коллеги из Краснодарского края разработали новую ледовую машину".
"Она прошла двухдневные испытания на арене "Айсберг" и ничем не уступает иностранной технике, данная машина практически на 100 процентов состоит из российских деталей и стоит в два раза дешевле канадского аналога. Камни тоже практически готовы, сейчас идет устранение замечаний, которые были получены от наших ведущих спортсменов, с обувью тоже решили вопросы. Остаются только щетки, но с ними мы тоже проблему решаем - закажем в ближайшее время. Федерация керлинга России завершила работу по программе импортозамещения, идут доработки по каждому из отдельно взятых образцов".