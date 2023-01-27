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1 час назад

«Вяльбе пробивает участие России на ЧМ»: в Швеции высказали догадки о решении МОК

Никита Бородкин

Шведский журналист Томас Петтерсон порассуждал об изменениях в позиции Международного олимпийского комитета (МОК) относительно допуска россиян и белорусов на международные турниры. В своей колонке для газеты Expressen он высказал мнение, что сейчас организация пытается сделать вид, что спорт и политика не связаны.

«Вяльбе пробивает участие России на ЧМ»: в Швеции высказали догадки о решении МОК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что информация о том, что МОК и ряду других международных организаций сложно исключить из своей деятельности «большую, сильную и богатую Россию», стала появляться еще осенью 2022 года.

«И я совершенно не удивлюсь, если президент России по лыжным гонкам Елена Вяльбе сейчас сидит с мобильным телефоном у уха и пробивает участие России на чемпионате мира по лыжным гонкам, который пройдет через месяц в словенской Планице», — добавил Петтерсон.

Напомним, что в среду, 25 января, МОК объявил о планах допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку спецоперации на Украине.

Зимние виды спорта,Елена Вяльбе,
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