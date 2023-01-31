Отказавший Виктору Ану город в Южной Корее так и не нашел тренера для команды

Южнокорейский город Соннам отказал всем кандидатам на пост тренера местной команды по шорт-треку, ранее отбор не смог пройти шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан. Об этом во вторник сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на мэрию города.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам представителя города, они не смогли найти подходящего человека на пост тренера полупрофессиональной команды. Как пишет Рёнхап, эта позиция не привлекла бы столько внимания, если бы резюме не подали Виктор Ан и еще один известный тренер - Ким Сон Тхэ, который ранее был наставником китайской сборной.

Ранее сообщалось, что шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан не прошел отбор. Он был одним из семи кандидатов. В мэрии тогда пояснили, что принимали во внимание "мнения, превалирующие в конькобежном сообществе и в репортажах СМИ о ситуации". Виктор Ан подвергся общественной критике из-за того, что попытался найти работу в Южной Корее после отказа от гражданства этой страны несколько лет назад. Также он тренировал команду Китая, которая считается одним из основных соперников сборной Южной Кореи в шорт-треке.