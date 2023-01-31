В МОК заявили, что не будут рассматривать вариант допуска россиян с флагом и гимном

"Санкции против российского и белорусского государств и правительств не подлежат обсуждению. Они были единогласно подтверждены на недавнем Олимпийском саммите 9 декабря 2022 года. Никакие флаги, гимны, цвета или какие-либо другие опознавательные знаки этих стран не будут демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии или встрече, включая места их проведения", - говорится в сообщении.