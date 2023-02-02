В Сочи на горнолыжной трассе курорта «Роза Хутор» появился бык, который начал бодать людей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что животное успело боднуть трех человек, однако пострадало от действий быка лишь несколько сноубордов. По информации Mash, на месте уже работают спасатели, которые пытаются поймать животное и уводят людей в безопасное место.

«Некоторые отдыхающие разбегаются в стороны, чувствуя опасность, некоторые — стоят в ступоре или наслаждаются единением флоры и фауны», — сказано в сообщении Telegram-канала.

В августе 2022 года издание «Едиот Ахронот» сообщало, что разъяренный бык ворвался в отделение банка в израильском городе Лод. По информации СМИ, животное убежало от хозяина, одного из местных жителей.