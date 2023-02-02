США выступили за ограничение участия РФ и Белоруссии в спортивных состязаниях

Соединенные Штаты выступают за сохранение запрета на флаги, гербы и гимны России и Белоруссии на международных спортивных состязаниях, в том числе олимпийских. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— В случаях, когда спортивные организации и организаторы спортивных мероприятий, такие как Международный Олимпийский комитет (МОК), решают допустить к участию атлетов из России и Белоруссии, должно быть абсолютно ясно, что они не представляют российского или белорусского государств, — заявила представитель Белого дома.

Кроме того, она подчеркнула, что «использование российского и белорусского флагов должно быть запрещено», передает ТАСС.

До этого МОК предложил допустить спортсменов из России и Белоруссии, не участвующих в поддержке спецоперации на Украине, до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.