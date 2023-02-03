Керлингисты РФ протестируют первую партию щеток отечественного производства

Представитель Федерации керлинга России Александр Бадилин сообщил, что первая партия щеток российского производства будет протестирована спортсменами сборной страны в ближайшее время.
— На встрече с генеральным директором фабрики Артуром Константиновым была представлена первая российская щетка для керлинга. Также мы обсудили технические детали и определили перспективы развития, — приводит слова Бадилина пресс служба федерации керлинга России.
Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров передал Федерации биатлона Рязанской области первые десять пар лыж отечественного производства. Официальная презентация состоялась во вторник в инновационном центре ОКР в Москве.
В московских «Лужниках» 4 и 5 февраля пройдут «Матч ТВ Гонки звезд» с участием лыжников и биатлонистов. 4 февраля в 13:00 по московскому времени начнется лыжная гонка, 5 февраля в 13:00 начнут выступление биатлонисты. Прямые трансляции смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.