Керлингисты РФ протестируют первую партию щеток отечественного производства

— На встрече с генеральным директором фабрики Артуром Константиновым была представлена первая российская щетка для керлинга. Также мы обсудили технические детали и определили перспективы развития, — приводит слова Бадилина пресс служба федерации керлинга России.

В московских «Лужниках» 4 и 5 февраля пройдут «Матч ТВ Гонки звезд» с участием лыжников и биатлонистов. 4 февраля в 13:00 по московскому времени начнется лыжная гонка, 5 февраля в 13:00 начнут выступление биатлонисты. Прямые трансляции смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.