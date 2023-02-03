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4 часа назад

День зимних видов спорта в России в 2023 году пройдет с 4 февраля по 5 марта, заявил Поздняков

Матч ТВ

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что День зимних видов спорта в России в 2023 году проведут с 4 февраля по 5 марта.

Поздняков назвал дату проведения Дня зимних видов спорта в РФ в 2023 году
Фото: матч твматч тв

— День зимних видов спорта, исторически приуроченный к дате открытия Олимпийских зимних игр в Сочи, отныне будет проводиться в регионах нашей страны в течение месяца. В этом году — в период с 4 февраля по 5 марта, что позволит олимпийским советам при поддержке ОКР и органов исполнительной власти на местах выбрать оптимальные для себя дни организации праздника, с учетом погодных условий и оптимизации организационной составляющей.

Еще одно новшество заключается в том, что День зимних видов спорта теперь можно совмещать с первенствами России по зимним олимпийским дисциплинам и другими соревнованиями. Такой формат, уверен, положительно отразится на зрелищности мероприятий, привлечет к ним еще больше внимания со стороны болельщиков и любителей активного отдыха, — приводит слова Позднякова пресс служба ОКР.

День зимних видов спорта празднуется ежегодно с 2015 года.

В московских «Лужниках» 4 и 5 февраля пройдут «Матч ТВ Гонки звезд» с участием лыжников и биатлонистов. 4 февраля в 13:00 по московскому времени начнется лыжная гонка, 5 февраля в 13:00 начнут выступление биатлонисты. Прямые трансляции смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Зимние виды спорта,Станислав Поздняков,
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