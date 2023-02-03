Поздняков назвал дату проведения Дня зимних видов спорта в РФ в 2023 году

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что День зимних видов спорта в России в 2023 году проведут с 4 февраля по 5 марта.

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— День зимних видов спорта, исторически приуроченный к дате открытия Олимпийских зимних игр в Сочи, отныне будет проводиться в регионах нашей страны в течение месяца. В этом году — в период с 4 февраля по 5 марта, что позволит олимпийским советам при поддержке ОКР и органов исполнительной власти на местах выбрать оптимальные для себя дни организации праздника, с учетом погодных условий и оптимизации организационной составляющей.

Еще одно новшество заключается в том, что День зимних видов спорта теперь можно совмещать с первенствами России по зимним олимпийским дисциплинам и другими соревнованиями. Такой формат, уверен, положительно отразится на зрелищности мероприятий, привлечет к ним еще больше внимания со стороны болельщиков и любителей активного отдыха, — приводит слова Позднякова пресс служба ОКР.

День зимних видов спорта празднуется ежегодно с 2015 года.