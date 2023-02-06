Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
8 часов назад

Министр спорта России высказался о решении некоторых стран бойкотировать ОИ из-за россиян

Чемпионат.comиещё 11

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, как относится к решению некоторых стран бойкотировать Олимпийские игры в Париже в случае допуска на них российских и белорусских атлетов.

Министр спорта России высказался о решении некоторых стран бойкотировать ОИ из-за россиян
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Видео дня

«Мы позитивно оцениваем то, что Международный олимпийский комитет пытается найти выход из ситуации. Считаем, что в Лозанне начинают осознавать, что крупные международные соревнования не могут проводиться без участия российских спортсменов. Спорт всегда был объединяющей силой для спортсменов со всего мира, а любая форма дискриминации в отношении страны или спортсмена несовместимы с принадлежностью к Олимпийскому движению. Это подтверждено выводами международных экспертов ООН. Важно, что предложение МОК о допуске российских спортсменов поддержано подавляющим большинством членов Олимпийского движения. Наша страна всегда последовательно отстаивала принципы, изложенные в Олимпийской хартии, которая прямо запрещает любые формы дискриминации в отношении спортсменов. Тем более никто не может быть ограничен в участии в соревнованиях только по причине своего паспорта. Это прямое нарушение прав человека. Мы видим, как правительства отдельных стран сегодня открыто заявляют о вмешательстве в процесс принятия решений международными спортивными федерациями, пытаются взять их в заложники, выставляя им политические условия о бойкоте Олимпийских игр. Убеждены, что это прямо противоречит Олимпийской хартии и направлено на дестабилизацию и разрушение Олимпийской семьи. История показывает, что бойкоты никогда не приводят к достижению своих целей и в конечном итоге заканчиваются только жестоким наказанием для спортсменов сразу нескольких поколений», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о готовности рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. Некоторые страны пригрозили бойкотом Олимпиады в случае вынесения данного решения.

Зимние виды спорта,Олег Матыцин,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители