Министр спорта России высказался о решении некоторых стран бойкотировать ОИ из-за россиян

«Мы позитивно оцениваем то, что Международный олимпийский комитет пытается найти выход из ситуации. Считаем, что в Лозанне начинают осознавать, что крупные международные соревнования не могут проводиться без участия российских спортсменов. Спорт всегда был объединяющей силой для спортсменов со всего мира, а любая форма дискриминации в отношении страны или спортсмена несовместимы с принадлежностью к Олимпийскому движению. Это подтверждено выводами международных экспертов ООН. Важно, что предложение МОК о допуске российских спортсменов поддержано подавляющим большинством членов Олимпийского движения. Наша страна всегда последовательно отстаивала принципы, изложенные в Олимпийской хартии, которая прямо запрещает любые формы дискриминации в отношении спортсменов. Тем более никто не может быть ограничен в участии в соревнованиях только по причине своего паспорта. Это прямое нарушение прав человека. Мы видим, как правительства отдельных стран сегодня открыто заявляют о вмешательстве в процесс принятия решений международными спортивными федерациями, пытаются взять их в заложники, выставляя им политические условия о бойкоте Олимпийских игр. Убеждены, что это прямо противоречит Олимпийской хартии и направлено на дестабилизацию и разрушение Олимпийской семьи. История показывает, что бойкоты никогда не приводят к достижению своих целей и в конечном итоге заканчиваются только жестоким наказанием для спортсменов сразу нескольких поколений», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта.