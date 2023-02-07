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1 час назад

Журова о молчании ISU по допуску россиян на соревнования: «По крайней мере, не говорят «нет»

Матч ТВ

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «Матч ТВ» высказалась по поводу того, что Международный союз конькобежцев (ISU) хранит молчание по вопросу возможного допуска россиян на свои соревнования.

Журова прокомментировала молчание ISU по допуску россиян на соревнования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В конце января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассмотрит возможность допуска до мировых стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО. 2 февраля в комитете отметили, что этот вопрос пока не обсуждался и у организации все еще нет критериев, по которым может осуществляться индивидуальный допуск к соревнованиям. ISU не выступал с заявлением после соответствующей резолюции МОК.

— По крайней мере, пока ISU не говорит «нет». Знаем, что кулуарно они за то, чтобы россияне были. Это одна из больших федераций по видам спорта — тут и фигурное катание, и шорт трек, и конькобежный спорт. И для некоторых стран эти виды спорта ключевые. Например, для голландцев коньки — национальный вид спорта. Это тоже определенное влияние на решение ISU, спонсоры и другие факторы.

— Дело Валиевой тоже один из факторов по принятию решения?

— Я думаю, что без политической составляющей дело Камилы никто бы и не заметил. Если бы это было 10 лет назад, оно бы было одним из подобных дел. Не больше. Но здесь это ангажированная история, которая к тому же была озвучена на Олимпиаде, — заявила Журова «Матч ТВ».

Зимние виды спорта,Светлана Журова,Госдума,
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