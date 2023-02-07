Журова прокомментировала молчание ISU по допуску россиян на соревнования

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «Матч ТВ» высказалась по поводу того, что Международный союз конькобежцев (ISU) хранит молчание по вопросу возможного допуска россиян на свои соревнования.

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В конце января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассмотрит возможность допуска до мировых стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО. 2 февраля в комитете отметили, что этот вопрос пока не обсуждался и у организации все еще нет критериев, по которым может осуществляться индивидуальный допуск к соревнованиям. ISU не выступал с заявлением после соответствующей резолюции МОК.

— По крайней мере, пока ISU не говорит «нет». Знаем, что кулуарно они за то, чтобы россияне были. Это одна из больших федераций по видам спорта — тут и фигурное катание, и шорт трек, и конькобежный спорт. И для некоторых стран эти виды спорта ключевые. Например, для голландцев коньки — национальный вид спорта. Это тоже определенное влияние на решение ISU, спонсоры и другие факторы.

— Дело Валиевой тоже один из факторов по принятию решения?