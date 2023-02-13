Сноубордист Уайлд не исключил, что в будущем станет тренером

"У меня есть определенный план на будущее, но подробности я пока раскрывать не буду, - сказал Уайлд. - Последние три года были тяжелыми, была Олимпиада, и мне сейчас нужен отдых, но я продолжаю тренироваться. Возможно, в будущем я стану тренером, чувствую, что мог бы быть полезен в этом качестве, однако сейчас это не является моей целью".