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48 минут назад

Сноубордист Уайлд не исключил, что в будущем станет тренером

ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Виктор Уайлд не исключил, что в будущем станет тренером, однако на данный момент это не является его целью. Об этом он рассказал ТАСС в понедельник.

Сноубордист Уайлд не исключил, что в будущем станет тренером
Фото: ТАССТАСС

"У меня есть определенный план на будущее, но подробности я пока раскрывать не буду, - сказал Уайлд. - Последние три года были тяжелыми, была Олимпиада, и мне сейчас нужен отдых, но я продолжаю тренироваться. Возможно, в будущем я стану тренером, чувствую, что мог бы быть полезен в этом качестве, однако сейчас это не является моей целью".

Уайлду 36 лет, на его счету также бронза Олимпиады в Пекине и чемпионата мира 2013 года.

Зимние виды спорта,Виктор Уайлд,
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