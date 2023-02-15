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1 час назад

Арестович назвал ненависть к русскому языку психологическим отклонением

Lenta.ru

Ненависть к русскому языку представляет собой тяжелое психологическое отклонение. С таким заявлением в Telegram выступил экс-советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Арестович назвал ненависть к русскому языку психологическим отклонением
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Объясняю, почему "русский язык – язык агрессора", это психологическое отклонение. Предписание русскому языку агрессивности к украинской идентичности как самосвойственного признака — неспособность устанавливать реальные связи между причиной и следствием, являющимся квалифицирующим признаком тяжелого психического расстройства», — написал Арестович.

Он также отметил, что достаточно хотя бы одного носителя русского языка, который признает украинский язык и культуру, чтобы утверждать, что связи между использованием русского языка и агрессивностью. По его словам, таких носителей миллионы.

Ранее стало известно, что украинские библиотеки в рамках «дерусификации за год уничтожили около 20 миллионов книг на русском языке. Также с полок пропали произведения авторов, поддержавших российскую спецоперацию.

Зимние виды спорта,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,
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