Арестович назвал ненависть к русскому языку психологическим отклонением

Ненависть к русскому языку представляет собой тяжелое психологическое отклонение. С таким заявлением в Telegram выступил экс-советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.
«Объясняю, почему "русский язык – язык агрессора", это психологическое отклонение. Предписание русскому языку агрессивности к украинской идентичности как самосвойственного признака — неспособность устанавливать реальные связи между причиной и следствием, являющимся квалифицирующим признаком тяжелого психического расстройства», — написал Арестович.
Он также отметил, что достаточно хотя бы одного носителя русского языка, который признает украинский язык и культуру, чтобы утверждать, что связи между использованием русского языка и агрессивностью. По его словам, таких носителей миллионы.
Ранее стало известно, что украинские библиотеки в рамках «дерусификации за год уничтожили около 20 миллионов книг на русском языке. Также с полок пропали произведения авторов, поддержавших российскую спецоперацию.