Арестович назвал ненависть к русскому языку психологическим отклонением

«Объясняю, почему "русский язык – язык агрессора", это психологическое отклонение. Предписание русскому языку агрессивности к украинской идентичности как самосвойственного признака — неспособность устанавливать реальные связи между причиной и следствием, являющимся квалифицирующим признаком тяжелого психического расстройства», — написал Арестович.

Он также отметил, что достаточно хотя бы одного носителя русского языка, который признает украинский язык и культуру, чтобы утверждать, что связи между использованием русского языка и агрессивностью. По его словам, таких носителей миллионы.