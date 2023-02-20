Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
31 минуту назад

Саночник Репилов: «Менять спортивное гражданство не буду, уже привык выступать без флага»

Матч ТВ

Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов рассказал, что не будет менять спортивное гражданство и уже привык выступать на соревнованиях без российского флага.

Саночник Репилов: «Менять спортивное гражданство не буду, уже привык выступать без флага»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В понедельник состоялась пресс конференция, посвященная ключевым стартам сезона 2022/23 в санном спорте. Помимо Репилова, участие в ней приняли главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов, главный тренер сборной России по натурбану Андрей Кныр, 12 кратная обладательница Кубка мира по натурбану Екатерина Лаврентьева, а также серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр саночница Татьяна Иванова.

— Я уже привык выступать без флага, меня это не удивляет. Я понимаю тех людей, которые меняют спортивное гражданство. Их задача — оставить свою фамилию в истории, но для меня важнее оставить упоминание своей страны. Я из Дмитрова, и когда я поднимаюсь на пьедестал мне приятно это осознавать. Готов выступать под нейтральным флагом, ведь мое имя и фамилию не поменяли, в головах людей смена флага ничего не поменяла. Менять гражданство я не буду, но понимаю тех, кто меняет его, — передает слова Репилова корреспондент «Матч ТВ».

В конце января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассмотрит возможность допуска до международных стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО.

Глава МОК Томас Бах допустил, что россияне могли бы выступить на летней Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

Зимние виды спорта,Андрей Кныр,Сергей Чудинов,Томас Бах,Татьяна Иванова,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий