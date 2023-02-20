Саночник Репилов: «Менять спортивное гражданство не буду, уже привык выступать без флага»

— Я уже привык выступать без флага, меня это не удивляет. Я понимаю тех людей, которые меняют спортивное гражданство. Их задача — оставить свою фамилию в истории, но для меня важнее оставить упоминание своей страны. Я из Дмитрова, и когда я поднимаюсь на пьедестал мне приятно это осознавать. Готов выступать под нейтральным флагом, ведь мое имя и фамилию не поменяли, в головах людей смена флага ничего не поменяла. Менять гражданство я не буду, но понимаю тех, кто меняет его, — передает слова Репилова корреспондент «Матч ТВ».