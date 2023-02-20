Саночник Репилов: «Менять спортивное гражданство не буду, уже привык выступать без флага»

Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов рассказал, что не будет менять спортивное гражданство и уже привык выступать на соревнованиях без российского флага.
В понедельник состоялась пресс конференция, посвященная ключевым стартам сезона 2022/23 в санном спорте. Помимо Репилова, участие в ней приняли главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов, главный тренер сборной России по натурбану Андрей Кныр, 12 кратная обладательница Кубка мира по натурбану Екатерина Лаврентьева, а также серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр саночница Татьяна Иванова.
— Я уже привык выступать без флага, меня это не удивляет. Я понимаю тех людей, которые меняют спортивное гражданство. Их задача — оставить свою фамилию в истории, но для меня важнее оставить упоминание своей страны. Я из Дмитрова, и когда я поднимаюсь на пьедестал мне приятно это осознавать. Готов выступать под нейтральным флагом, ведь мое имя и фамилию не поменяли, в головах людей смена флага ничего не поменяла. Менять гражданство я не буду, но понимаю тех, кто меняет его, — передает слова Репилова корреспондент «Матч ТВ».
В конце января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассмотрит возможность допуска до международных стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО.
Глава МОК Томас Бах допустил, что россияне могли бы выступить на летней Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.