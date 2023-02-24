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1 час назад

Организация по борьбе с отмыванием денег приостановила членство России

Lenta.ruиещё 1

Организация по борьбе с отмыванием денег приостановила членство России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) приостановила членство России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Решение приурочено к первой годовщине с начала боевых действий на Украине. В ФАТФ заявили, что действия России противоречат основным принципам организации и нарушают взятые обязательства по международному сотрудничеству и взаимному уважению. «Учитывая вышеизложенное, ФАТФ приняла решение приостановить членство Российской Федерации», — говорится в заявлении.

В организации подчеркнули, что несмотря на приостановку членства за Россией сохраняется ответственность за внедрение стандартов ФАТФ и выполнение финансовых обязательств. Кроме того, Россия остается действующим членом Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег (ЕАГ), которая является ассоциированным членом ФАТФ.

Глава МИД Украины Кулеба призвал исключить Россию из ФАТФ еще в марте 2022 года. По его мнению, Москва должна быть лишена членства во всех «цивилизованных организациях» и включена в черный список ФАТФ.

Зимние виды спорта,ЕАГ,ФАТФ,
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